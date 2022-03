Wetter Am Donnerstag im Nordwesten Regen, im Südosten sonnig

Das Wetter: In der Nacht gering bewölkt oder klar, im Nordwesten aufziehende Bewölkung, im Süden örtlich Nebel. Tiefstwerte von 8 bis 0 Grad. Morgen in der Nordwesthälfte Durchzug eines Wolken- und Regenbandes. In der Südosthälfte gebietsweise länger sonnig. Temperaturen 8 bis 18 Grad.

16.03.2022