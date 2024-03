Wetter

Am Donnerstag im Osten etwas Regen, sonst heiter

Das Wetter: In der Nacht in der Osthälfte zeitweise Regen. Sonst meist niederschlagsfrei, im Westen und Südwesten teils klar. Temperaturen 9 bis 0 Grad. Am Tag in der Osthälfte noch stark bewölkt. Sonst nach Nebelauflösung heiter. 14 bis 20 Grad.