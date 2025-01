Wetter

Am Donnerstag im Osten Regen, in Hochlagen Schnee, sonst Auflockerungen

Das Wetter: In der Nacht teils dicht bewölkt mit Regen, in höheren Lagen Schnee. Tiefstwerte von plus 4 bis minus 3 Grad. Morgen überwiegend bewölkt, in der Osthälfte länger anhaltender Regen, in Hochlagen Schnee. Sonst meist trocken und Auflockerungen. Temperaturen 1 bis 9 Grad.