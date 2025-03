Wetter

Am Donnerstag im Osten sonnig, sonst heiter bis wolkig

Das Wetter: In der Nacht im Westen und Südwesten wolkig, sonst gering bewölkt oder klar. Tiefstwerte von plus 6 bis minus 6 Grad. Morgen im Osten und Südosten sonnig, sonst heiter bis wolkig. Temperaturen 13 bis 20, in Küstennähe 9 bis 15 Grad.