Wetter Am Donnerstag im Tagesverlauf verbreitet Regen- oder Schneeschauer

Das Wetter: In der Nacht im Norden und Westen aufgelockert bewölkt und trocken, im Osten und Süden gebietsweise Schneeregen oder Schnee. Tiefstwerte +2 bis -6 Grad. Morgen in der Osthälfte sowie am Alpenrand gebietsweise Schnee oder gefrierender Regen. Am Nachmittag von Nordwesten

08.12.2021