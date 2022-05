Wetter

Am Donnerstag in der Nordhälfte bewölkt, in der Südhälfte heiter bis wolkig

Das Wetter: In der Nacht im Nordwesten dicht bewölkt mit etwas Regen. Sonst klar und trocken. Tiefstwerte von 12 bis 7 Grad. Am Tag in der Nordhälfte bewölkt und gebietsweise etwas Regen. In der Südhälfte heiter bis wolkig. Temperaturen 15 bis 23 Grad.

25.05.2022