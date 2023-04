Wetter

Am Donnerstag in der Westhälfte Regen, sonst trocken

Das Wetter: In der Nacht im Nordosten wechselnde Bewölkung, vereinzelt etwas Niederschlag. Sonst oft nur wenige Wolken und trocken. Tiefstwerte 0 bis minus 8 Grad. Am Tag in der Westhälfte Aufzug dichter Bewölkung und etwas Regen. Sonst meist nur wenige Wolken und trocken. Höchsttemperaturen 8 bis 14 Grad.

05.04.2023