Wetter Am Donnerstag meist bedeckt

Das Wetter: In der Nacht zunächst gering bewölkt, nach Süden und Osten länger klar. Im Westen und Nordwesten aufziehende Bewölkung, später an der Nordsee etwas Regen. Im Süden gebietsweise Nebel. Tiefstwerte zwischen plus 6 und minus 7 Grad. Am Tag meist stark bewölkt, nur in Südostbayern noch sonnig. An der Nordsee Regen, südostwärts ausbreitend. Höchstwerte 7 bis 15 Grad.

23.02.2022