Wetter

Am Donnerstag neblig-trüb, im Westen und in höheren Lagen sonnig, 7 bis 14 Grad

Das Wetter: Nachts vielerorts Nebel oder Hochnebel und nur vereinzelt Auflockerungen. Abkühlung auf +7 bis -1 Grad, an der See milder. Am Tage vielfach zäher Nebel oder Hochnebel. Örtlich etwas Sprühregen. Nach Nebelauflösung gebietsweise sonnig im Westen, an den Alpen und im höheren Bergland. Höchstwerte 7 bis 14 Grad.