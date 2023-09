Wetter

Am Donnerstag nur im Nordwesten wolkig, sonst meist sonnig

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht über der Westhälfte zeitweise Durchzug dichterer Wolkenfelder, aber trocken. In der Osthälfte klar und örtlich Nebel. Tiefstwerte 16 bis 6 Grad. Morgen im Nordwesten Durchzug von Wolkenfeldern. Sonst nach Nebelauflösung sonnig. 19 bis 28 Grad.

27.09.2023