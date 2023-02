Wetter

Am Donnerstag nur im Osten heiter, sonst Regen, 2 bis 9 Grad

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht bedeckt und zeitweise schauerartige Niederschläge, im Bergland als Schnee. In den Alpen und im Bayerischen Wald Dauerschneefall. 4 bis minus 6 Grad. Morgen im Osten teils heiter und überwiegend trocken. Sonst meist stark bewölkt mit Regenfällen. An den Alpen Schneefall. 2 bis 9 Grad.

01.02.2023