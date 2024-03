Wetter

Am Donnerstag nur in der Mitte etwas Regen, sonst trocken

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht teils wolkig, teils gering bewölkt. Gebietsweise Nebel. Im Süden abklingende Regen- und Schneefälle, im Osten etwas Sprühregen. Plus 4 bis minus 3 Grad. Morgen wechselnd bis stark bewölkt. In der Mitte etwas Sprühregen. Sonst trocken, später auflockernde Bewölkung. 4 bis 12 Grad.