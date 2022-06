Wetter

Am Donnerstag oft heiter, im Süden im Tagesverlauf Gewitter

Das Wetter: In der Nacht im Norden zunehmend wolkig, sonst gering bewölkt und trocken. Am Hochrhein und Alpenrand gebietsweise Gewitter. 16 bis 8 Grad. Am Tag vielerorts heiter, im Norden und Osten zeitweise wolkig. Im Süden am Nachmittag einzelne kräftige Gewitter. 19 bis 31 Grad.

16.06.2022