Wetter

Am Donnerstag regnerisch

Das Wetter: In der kommenden Nacht zunehmend bedeckt und aufkommender Regen. Tiefstwerte von plus 7 bis minus 1 Grad. Morgen von Norden her größere Auflockerungen. Nur vereinzelt Schauer. In der Mitte und im Süden Regen. 6 bis 11 Grad.