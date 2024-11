Wetter

Am Donnerstag Schauer oder Schnee, von Westen bis Südosten sonnige Abschnitte

Das Wetter: In der Nacht bei wechselnder Bewölkung gebietsweise Schauer, häufiger bis in tiefe Lagen als Schnee. Temperaturen von plus 2 bis minus 4 Grad. Am Tag im Nordosten gebietsweise Schauer und teils Schnee oder Graupel. Vom Westen bis in den Südosten längere sonnige Abschnitte. Später im Süden Schneefall. Temperaturen 0 bis 6 Grad.