Wetter

Am Donnerstag Schauer oder Schnee, von Westen bis Südosten sonnige Abschnitte

Das Wetter: Nachts bei wechselnder Bewölkung gebietsweise Schauer, teils als Schnee. Abkühlung auf +2 bis -4 Grad. Am Tage in der Nordosthälfte Schauer, teils bis in tiefe Lagen Schnee oder Graupel. Länger sonnig und trocken vom Westen bis in den Südosten. Später im Südwesten und Süden aufkommender Schneefall. Höchstwerte 0 bis 6 Grad, im höheren Bergland Dauerfrost.