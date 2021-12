Wetter Am Donnerstag Schnee, Regen und Graupel

Das Wetter: In der Nacht wechselnd bewölkt, zeitweise Regen. Im Norden teils schwere Sturmböen, an der Ostsee orkanartige Böen. Plus 5 bis minus 2 Grad Grad. Morgen im Norden Schnee-, Schneeregen und Graupelschauer. Im Süden Regen, ab 300 Meter in Schnee übergehend. Minus 1 bis plus 8 Grad.

01.12.2021