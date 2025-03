Wetter

Am Donnerstag sonnig bei 14 bis 20 Grad

Das Wetter: In der Nacht gering bewölkt oder klar und nur örtlich begrenzt Nebel. Tiefsttemperaturen von plus 4 bis minus 6 Grad. Am Tag viel Sonnenschein, lokal Schleierwolken. 10 bis 20 Grad.