Nachtaufnahme der St. Pauli-Landungsbrücken mit Straße. (picture alliance / imageBROKER / Valentin Wolf)

Morgen im Osten weiter bewölkt mit einzelnen Schauern, sonst sonnig. 20 bis 28 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Freitag in der Westhälfte heiter bis wolkig. In der Osthälfte wechselnd bewölkt, im Tagesverlauf vermehrt Schauer. Lokal Unwetter durch Starkregen. 20 bis 28 Grad.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.