Wetter

Am Donnerstag sonnig, im Westen abends Schauer und Gewitter

Das Wetter: In der Nacht im Norden, später auch im Westen wolkig, sonst oft klar. Überwiegend trocken, erst in den Frühstunden im Westen örtlich Regen oder Schauer. Tiefstwerte 20 bis 13 Grad. Am Tag verbreitet sonnig. Am Nachmittag und Abend im Westen Schauer, im Südwesten teils kräftige Gewitter, allmählich in die Mitte ausbreitend. 22 bis 35 Grad.

23.08.2023