Wetter

Am Donnerstag sonnig, im Westen abends Schauer und Gewitter

Das Wetter: Nachts im Norden und Westen wolkig, sonst oft klar. Überwiegend trocken, in den Frühstunden im Westen örtlich Schauer. Tiefstwerte von Südwest nach Nordost 20 bis 13 Grad. Am Tage im Süden und Osten oft sonnig. Im Westen und Nordwesten später häufigere Schauer und einzelne Gewitter, bis in die Mitte ausbreitend. Im Südwesten dann auch einzelne kräftige Gewitter möglich. Höchstwerte im Norden und Nordwesten 22 bis 27 Grad, sonst 26 bis 35 Grad, mit den höchsten Werten im Süden.

24.08.2023