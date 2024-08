Wetter

Am Donnerstag sonnig, im Westen und an den Alpen Schauer oder Gewitter

Das Wetter: In der Nacht im Nordwesten Aufzug von Wolkenfeldern. Sonst überwiegend klar, stellenweise Nebelbildung. Temperaturen 20 bis 12 Grad. Am Tag sonnig. Im Westen und an den Alpen kräftige Schauer und Gewitter möglich. 23 bis 35 Grad.