Wetter Am Donnerstag sonnig und frühlingshaft mild

Das Wetter: Nachts gering bewölkt oder klar, örtlich Nebel. Tiefstwerte von plus 5 bis minus 4 Grad. Am Tage nach Nebelauflösung sonnig, im Norden und Nordwesten locker bewölkt. 15 bis 21 Grad, an den Küsten 9 bis 14 Grad.

24.03.2022