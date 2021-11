Wetter Am Donnerstag teils bedeckt, teils aufgelockert bewölkt

Das Wetter: In der Nacht bedeckt, im Norden örtlich Schauer. Im Süden gebietsweise Nebel und Sprühregen. Tiefstwerte 8 bis 0 Grad. Am Tag im Norden stark bewölkt, zeitweise etwas Regen. In der Mitte und im Süden teils auflockernde Bewölkung, in den Niederungen teils länger Hochnebel. 5 bis 12 Grad.

17.11.2021