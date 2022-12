Wetter

Am Donnerstag teils Gefahr durch Glätte, tagsüber zwischen -3 und +3 Grad

Das Wetter: Heute Früh von Südbaden bis zum Alpenrand teils gefrierender Regen mit Glatteisgefahr. Temperaturen 0 Grad an der Nordsee und am Alpenrand und bis -14 Grad im Osten und in der Mitte Deutschlands. Später nach Auflösung örtlicher Nebelfelder teils wolkig, teils sonnig. Temperaturen am Nachmittag zwischen -3 und +3 Grad.

15.12.2022