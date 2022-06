Wetter

Am Donnerstag teils heiter, im Westen und Südwesten Schauer

Das Wetter: In der Nacht in der Südhälfte Auflockerungen. Im Osten und Nordosten Schauer und teils kräftige Gewitter, lokal Unwetter. Tiefsttemperaturen 18 bis 8 Grad. Am Tag im Westen und Südwesten anfangs sonnig, später zunehmend bewölkt mit teils kräftigem Regen und Gewittern, lokal Unwetter. Sonst sonnig, über den Mittelgebirgen und am Alpenrand einzelne kräftige Schauer und Gewitter. 27 bis 32 Grad.

30.06.2022