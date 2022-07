Wetter

Am Donnerstag teils heiter, teils bewölkt

Das Wetter: In der Nacht gering bewölkt bis klar, später in der Südwesthälfte Aufzug einiger Wolkenfelder. Tiefstwerte 15 bis 5 Grad. Am Tag teils heiter, teils bewölkt. Abends am Alpenrand Gewitter. Temperaturen im Norden 20 bis 25, im Süden 25 bis 30 Grad.

28.07.2022