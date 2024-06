Wetter

Am Donnerstag teils heiter, teils Regen und Gewitter, 24 bis 31 Grad

Das Wetter: In der kommenden Nacht in der Nordhälfte teils nur gering bewölkt oder klar. In der Südhälfte wolkig, gebietsweise weitere Schauer und Gewitter, teils auch kräftig. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Unwettern mit Starkregen in Teilen Baden-Württembergs. Tiefstwerte von 19 bis 13 Grad. Morgen teils wechselnd bewölkt, erhöhtes Gewitterrisiko und Unwettergefahr. Im Norden und Westen teils länger sonnig. 24 bis 31 Grad.