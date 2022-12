Wetter

Am Donnerstag teils wolkig, teils klar, im Süden Schneefall oder Regen

Das Wetter: In der Nacht in der Nordhälfte vielfach gering bewölkt oder klar, an der Nordsee Schneeschauer. In der Südhälfte dicht bewölkt und weitere Schneefälle, gebietsweise gefrierend mit Glatteisgefahr! Tiefstwerte von 0 bis minus 12 Grad. Morgen nach Auflösung örtlicher Nebelfelder teils wolkig, teils sonnig. Im Süden leichter Schneefall oder gefrierender Regen. Minus 3 bis plus 3 Grad.

