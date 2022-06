Wetter

Am Donnerstag verbreitet Niederschläge

Das Wetter: In der Nacht im Südosten und Osten schauerartiger Regen, im Süden lokal kurze Gewitter, am Alpenrand längerer Starkregen. Im Norden und Westen nachlassende Niederschläge. Tiefsttemperaturen 14 bis 7 Grad. Am Tag wechselnd wolkig mit Schauern und Gewittern, am Alpenrand Starkregen. Im Tagesverlauf im Westen und Südwesten Auflockerungen. 15 bis 22 Grad.

09.06.2022