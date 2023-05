Wetter

Am Donnerstag verbreitet Regen, 13 bis 22 Grad

Das Wetter: In der kommenden Nacht vom Norden und Nordwesten bis zu den Alpen regnerisch, am Alpenrand länger anhaltend, in Höhenlagen Schnee. Sonst wolkig, nachlassende Schauer, teils klar und örtlich Nebelfelder. 11 bis 4 Grad. Morgen verbreitet bedeckt mit Schauern, im Tagesverlauf im Westen nachlassend. 13 bis 22 Grad.

10.05.2023