Wetter

Am Donnerstag verbreitet Regen

Das Wetter: Nachts von Nordwest sich weiter ausbreitender Regen. In der Südosthälfte zunächst noch weitgehend trocken. Temperaturrückgang auf 9 bis 0 Grad, südlich der Donau bis minus 3 Grad. Am Tage verbreitet Regen, im Tagesverlauf in der Nordhälfte nachlassend. Abends von Westen her Schauer. Im Südosten wechselnd bewölkt aber trocken. 7 bis 13 Grad.

09.11.2023