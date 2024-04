Wetter

Am Donnerstag verbreitet Schauer, in höheren Lagen Schnee

Das Wetter: In der Nacht wolkig bis stark bewölkt, etwas nachlassende Schauertätigkeit, in den Mittelgebirgen und an den Alpen Schnee, gebietsweise trockene Abschnitte. +4 bis -2 Grad, im Bergland bis -5 Grad. Morgen verbreitet Schauer, oberhalb von 600 bis 800 Metern Schnee. Später von Südwesten her nachlassend. 7 bis 11 Grad.