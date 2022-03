Wetter Am Donnerstag verbreitet sonnig

Das Wetter: Nachts im Norden Nebel oder Hochnebel, sonst leicht bewölkt oder klar. Tiefstwerte plus 2 bis minus 8 Grad. Am Tag im Norden und Nordosten verbreitet Nebel oder Hochnebel. Im Tagesverlauf sonnig. Temperaturen von 6 Grad im Nordosten bis 13 Grad am Rhein.

03.03.2022