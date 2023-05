Wetter

Am Donnerstag verbreitet sonnig

Das Wetter: In der Nacht von Norden und Nordwesten bis zu den nördlichen Mittelgebirgen vorankommende, teils dichte Wolkenfelder, sonst gering bewölkt oder klar. 13 bis 7 Grad. Am Tag sonnig, im Nordwesten bewölkt, an den Alpen einzelne Schauer oder Gewitter. 15 Grad an der Nordsee und bis 28 Grad in der Südhälfte.

01.06.2023