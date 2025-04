Wetter

Am Donnerstag verbreitet sonnig, 16 bis 22 Grad

Das Wetter: In der Nacht leicht bewölkt oder klar, in den Mittelgebirgen und an den Alpen lokal Nebel. Tiefsttemperaturen +6 bis -1 Grad. Am Tage überwiegend sonnig, 16 bis 22 Grad. Freitag im Norden und Osten heiter bis wolkig, sonst vielfach sonnig. 16 bis 23 Grad.