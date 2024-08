Wetter

Am Donnerstag verbreitet sonnig, im Norden örtlich Regen

Das Wetter: In der Nacht im Norden wolkig, an den Küsten örtlich etwas Regen. Sonst meist gering bewölkt oder klar. Tiefsttemperaturen 14 bis 6 Grad. Am Tag verbreitet sonnig, nur im Norden teilweise stark bewölkt mit örtlichem Regen. Temperaturen 20 bis 25 Grad.