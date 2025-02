Wetter

Am Donnerstag viel Regen oder Schnee, -1 bis 9 Grad

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht stark bewölkt, in der Südhälfte regnerisch, in der Nordhälfte gebietsweise Schnee. Glättegefahr. Plus 5 bis minus 5 Grad. Morgen südlich von Mosel und Main Regen. Sonst Schnee oder Schneeschauer. Minus 1 bis 9 Grad.