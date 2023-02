Wetter

Am Donnerstag vielfach sonnig

Das Wetter: In der Nacht meist klar, im Norden und Nordwesten bewölkt. Tiefsttemperaturen von 0 bis minus 9 Grad, im Bergland sowie südlich der Donau bis minus 15 Grad. Am Tag von Nordwesten Wolkenverdichtung, bis zum Abend etwa bis zur Mitte vorankommend. Sonst vielfach sonnig oder leicht bewölkt. Minus 1 bis plus 6 Grad.

09.02.2023