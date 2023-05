Wetter

Am Donnerstag vielfach sonnig, im Norden bewölkt

Das Wetter: In der Nacht im Westen bewölkt, sonst meist klar. Tiefsttemperaturen plus 7 bis minus 2 Grad. Am Tag im Norden und Nordosten teils stärkere Bewölkung. Im Rest des Landes gering bewölkt oder sonnig. Höchstwerte 18 bis 26 Grad, ganz im Nordosten 12 bis 17 Grad.

04.05.2023