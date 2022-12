Wetter

Am Donnerstag von West nach Ost Regen, sonst trocken

Das Wetter: In der Nacht im Norden und der Mitte wechselnd bewölkt mit Regen-, Schneeregen oder Schneeschauern. Im Süden meist trocken, örtlich Nebel. Tiefstwerte von plus 3 bis minus 6 Grad. Morgen vom Westen bis in den Osten Regen- oder Schneeregen. Sonst wechselnd wolkig und meist trocken. 0 bis 5 Grad.

07.12.2022