Wetter

Am Donnerstag wechselhaft, im Süden länger sonnig

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht wechselnd bis stark bewölkt und südostwärts ziehender schauerartiger Regen, teils gewittrig. In der zweiten Nachthälfte in Südostbayern, im Westen und Südwesten einige Auflockerungen und meist trocken. Tiefstwerte zwischen 14 und 7 Grad. Morgen in der Nordhälfte wechselhaft mit einzelnen Schauern, lokal Gewitter. In der Südhälfte teils längere sonnige Abschnitte. 17 bis 23 Grad.

30.08.2023