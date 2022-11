Wetter

Am Donnerstag wechselnd bewölkt mit Regen, im Westen sonnig

Das Wetter: In der Nacht in der Osthälfte Regen, an den Alpen und im östlichen Bergland Schnee. In der Westhälfte wechselnd bewölkt mit örtlichen Schauern. Tiefstwerte von plus 7 bis minus 2 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit etwas Regen, an den Alpen Schneefall. Im Westen und Südwesten länger sonnig. Temperaturen von 3 bis 12 Grad.

23.11.2022