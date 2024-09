Wetter

Am Donnerstag wechselnd bewölkt mit Regen und Schauern

Das Wetter: In der Nacht an der Nordsee bei wechselnder Bewölkung Schauer, lokal Gewitter. Im Süden und Südosten bedeckt und Regen, in den Alpen Schnee bis unter 1500 m. Dazwischen teils wolkig, teils klar und meist trocken. Tiefstwerte 9 bis 3 Grad. Morgen wechselnd bewölkt mit Regen und Schauern, im Nordwesten kurze Gewitter. Temperaturen 9 bis 17 Grad.