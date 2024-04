Wetter

Am Donnerstag weiter regnerisch, 10 bis 20 Grad

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht vor allem in der Nordosthälfte sowie im Südosten noch etwas Regen. Sonst vorübergehend nachlassende Niederschläge. In der zweiten Nachthälfte von Westen erneut einsetzender Regen. Tiefstwerte zwischen 11 und 2 Grad. Morgen teils kräftiger Regen, ab dem Mittag von Westen und im Verlauf ostwärts verlagernde starke Gewitter mit Sturmböen, Starkregen und Graupel. Temperaturen 10 bis 20 Grad.