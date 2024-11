Wetter

Am Donnerstag weiter wolkig, nur im Norden und Süden etwas Sonne

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht bedeckt, über der Mitte regnerisch. Im Osten und Süden, sowie am Alpenrand etwas Schnee möglich. Abkühlung von Nord nach Süd auf 9 bis minus 1 Grad. Morgen verbreitet wolkig, teils neblig-trüb mit etwas Regen. Im Norden und im Süden Auflockerungen. 4 bis 12 Grad.