Wetter

Am Donnerstag weitere Niederschläge, 5 bis 11 Grad

Das Wetter: In der Nacht in der Osthälfte abziehender Regen, an den Alpen oberhalb von 800 Meter Schnee. In der Westhälfte aufziehender Regen, oberhalb von 500 Meter Schnee mit Glätte. Plus 5 Grad an der Nordsee und bis minus 3 Grad im Süden. Am Tag weitere Niederschläge, teils als Graupelschauer, am Nachmittag im Süden nachlassend. Temperaturen 5 bis 11 Grad.