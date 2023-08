Wetter

Am Donnerstag wieder wechselhaft, 19 bis 25 Grad

Das Wetter: Am Abend und in der Nacht stark bewölkt, gebietsweise weitere schauerartige Regenfälle, teils mit Gewittern. Kaum Regen vom Oberrhein bis in die Lausitz. Tiefstwerte zwischen 16 und 10 Grad. Im Westen weiterhin sehr windig. Morgen in der Nordwesthälfte dichte Wolken und gebietsweise Schauer, ebenso im Südosten. Sonst aufgelockerte Bewölkung und überwiegend trocken. 19 bis 25 Grad.

03.08.2023