Wetter

Am Donnerstag zunächst sonnig, später Schauer und Gewitter

Das Wetter: In der Nacht klar oder gering bewölkt. Temperaturrückgang auf 18 bis 5 Grad. Am Tage zunächst gering bewölkt oder sonnig. Später von Nordwesten aufkommende Schauer und Gewitter, teils mit hoher Unwettergefahr durch Starkregen, Hagel und Orkanböen. Auch an den Alpen teils kräftige Gewitter. 20 bis 30 Grad.

19.05.2022