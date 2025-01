Wetter

Am Donnerstag zunehmend Aufheiterungen, 0 bis 7 Grad

Das Wetter: In der Nacht vielfach bedeckt. In der Südhälfte teils Wolkenlücken, gebietsweise Nebelbildung. An den Alpen nachlassende Schneefälle. Tiefstwerte von Nord nach Süd plus 6 bis minus 5 Grad. Streckenweise Glätte. Am Tag in den Hochlagen meist sonnig, im Westen und Süden zunehmende Aufheiterungen und trocken. 0 bis 7 Grad.